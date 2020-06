Presidente da Casa de Leis cobra resposta da Vigilância Sanitária

Tamanho do texto

Divulgaação/CMTLS Câmara de Três Lagoas

Na última sessão da Câmara de Três Lagoas realizada na última terça (2), o presidente da Câmara, vereador André Bittencourt, falou da situação de empresários e comerciantes, ainda sem poder trabalhar ou trabalhando de forma restrita.

Ele cobrou que foi encaminhado plano de contingência, de empresas de cursos e treinamentos, ao Comitê de Enfrentamento do Covid 19, mas os empresários estão há mais de 120 dias, aguardando uma resposta.

“Nada até agora, nem resposta para eles deram. Vamos ter respeito pelas pessoas. Peço que olhem, pois, eles querem trabalhar, honrar seus compromissos. São mais de 30 empresas. Ninguém está pedindo para abrir de qualquer forma, mas dentro de um plano que foi apresentado”.

No mesmo sentido, ele lembrou que o Shopping Popular, continua abrindo somente 50% dos boxes. “Estamos falando de pessoas que necessitam e estão com um comércio fragilizado”, ressaltou.

A sessão contou com um total de 17 proposituras em pauta, sendo 14 vetos encaminhados pelo Executivo Municipal e 3 novos projetos de lei.

Durante a tramitação, os vereadores encaminharam todas as proposituras para análise e emissão de parecer da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final).

No caso dos vetos, trata-se de propostas aprovadas anteriormente pela Câmara e encaminhadas para sanção do prefeito, o que não ocorreu. Os Pls previam a ampliação de serviços e direitos às pessoas com deficiência, alteração de nomes de ruas, viabilização de programas específicos, entre outros temas.