Prefeitura de Dourados exonera procurador e secretário investigados

Adalberto Domingues Operação na última quarta-feira afastou seis servidores da Prefeitura de Dourados

O Procurador-Geral do Município, Sérgio Henrique Pereira Martins de Araújo, e o secretário da Fazenda, Carlos Francisco Dobes Vieira, foram exonerados pela prefeitura de Dourados nesta sexta-feira (17). Os dois estão na alista de investigados em uma operação que investiga supostas fraudes em licitações para o combate à covid-19 no município. A exoneração foi publicada em edição especial do Diário Oficial.

De acordo com o Ministério Público Estadual (MPE), a operação tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa que agia de dentro da prefeitura de Dourados, em supostas fraudes cometidas com dispensas de licitação para aquisição de produtos e equipamentos para o combate à Covid-19.

Seis afastados

Ambos estavam afastados desde a última quarta-feira (15), à princípio por 90 dias, quando tiveram os nomes envolvidos na Operação Contágio, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão, inclusive nas residências de Sérgio Henrique e Carlos Francisco. Outros quatro servidores, incluindo a ex-secretária de Saúde, Berenice Oliveira, também foram afastados.

Sérgio Henrique não se pronunciou sobre a exoneração, mas Carlos Francisco Dobes Vieira divulgou nota afirmando que as decisões que tomou enquanto esteve no cargo foram pertinentes. Segundo ele, "os atos administrativos seguiram a legislação pertinente, o que foi desprezado pelo Ministério Público" e disse ainda que "não tem qualquer participação nas acusações”. Secretário da Fazenda de Dourados desde setembro de 2019, ele ainda agradeceu "a oportunidade de exercer o cargo e realizar ações que beneficiaram a sociedade douradense".