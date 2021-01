Prefeito Reeleito Marcelo Iunes quer manter ações pelo desenvolvimento de Corumbá

Anderson Gallo/Diário Corumbaense Marcelo Iunes foi reeleito com 42,65% dos votos válidos

Nesta sexta-feira (01), o prefeito reeleito Marcelo Iunes (PSDB) tomou posse, em um novo mandato à frente da Prefeitura de Corumbá. Com covid-19, o vice-prefeito Dirceu Miguéis (PP) foi representado pelo filho Dirceu Miguéis Pinto Júnior. A cerimônia foi realizada no plenário “Dr. Léo de Medeiros Guimarães”, da Câmara Municipal, presidida pelo vereador mais votado na eleição de 15 de novembro, Elio Moreira Junior (PTB), mais conhecido como “Elinho do Verde Frutti”.

Seguindo as orientações de distanciamento social, em razão da pandemia do novo coronavírus, o evento foi restrito aos eleitos. Cada um dos empossados, sendo 15 vereadores, prefeito e vice-prefeito, tiveram o direito de levar até dois acompanhantes na solenidade. A cerimônia foi transmitida ao vivo na página da Câmara Municipal no Facebook.

Representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Evander Vendramini, realizou um breve discurso, declarando, “uma grande satisfação” e que “todos possam trabalhar pelo bem da nossa cidade ao exercerem o mandato”. Vendramini colocou o seu gabinete “à disposição” para ações que resultem no desenvolvimento de Corumbá.

Representando os vereadores, Allex Prado Della (Republicanos), eleito pela primeira vez para a Câmara Municipal, enfatizou a importância em honrar os votos recebidos e o mandato. “Vamos representar a população de maneira correta, proba, dando dignidade ao cargo”.

O prefeito Marcelo Iunes agradeceu aos votos da população corumbaense em seu primeiro discurso após ser empossado, e disse estar “humilde e elevado pela honra concedida pelos eleitores, e declarou estar unido, democrático, fraterno, justo e voltado para toda a população, especialmente aos que mais necessitam dos serviços do poder público”, pontua prefeito Marcelo Iunes.

Marcelo Iunes destacou a participação do vice, Dirceu Miguéis, em seu mandato. “Nosso vice-prefeito é ex-vereador e foi secretário municipal. É uma pessoa com muita experiência na política e na cidade, Conhece o povo corumbaense também e seu dia a dia. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante na administração”, destaca.

Por fim, o chefe do executivo disse que, “Nosso objetivo é continuar levando desenvolvimento para a cidade, com infraestrutura de qualidade, drenagem, galerias, asfalto novo, e levando isso para todos os bairros da cidade, inclusive os mais distantes, mais carentes. No final do ano passado, conseguimos em Brasília empenhar, em torno de quase R$ 10 milhões para infraestrutura. Com a bancada federal conseguimos fechar em torno de 35 milhões de reais para serem investidos aqui a partir deste ano”, conclui.