Prefeito participa de cerimônia e soltura dos mosquitos Wolbachia

Divulgação/ PMCG Mosquitos foram liberados simbolicamente nesta manhã, no Parque Ayrton Senna

Nesta quinta-feira (10), o prefeito Marquinhos Trad, acompanhado do secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, representantes e técnicos das instituições parceiras, visitou as instalações da Biofábrica e, logo em seguida, participou de cerimônia oficial e soltura simbólica dos mosquitos com Wolbachia, realizada no Parque Ayrton Senna, Bairro Aero Rancho.

Instalada na sede do Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen/MS), a estrutura tem capacidade operacional de produzir aproximadamente 1,5 milhão de mosquitos com Wolbachia, por semana. A iniciativa é uma parceria entre Prefeitura de Campo Grande, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul,World Mosquito Program (WMP Brasil), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Ministério da Saúde .

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, destacou que o município foi escolhido para receber o projeto por sua importância epidemiológica e, historicamente, ser combativo ao aumento de casos de dengue, zika e chikungunya.

“Será um grande desafio, mas o município de Campo Grande sempre se mostrou atuante, mesmo enfrentando epidemias históricas de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como a dengue, por exemplo. Esse projeto vem somar aos esforços, sempre lembrando que é um método complementar. Portanto é preciso que todos continuem colaborando para evitar a proliferação do mosquito”, complementa.

De acordo com a assessoria, as liberações começam inicialmente pelos bairros Guanandi, Aero Rancho, Batistão, Centenário, Coophavila II, Tijuca e Lageado. Nestes bairros, os wolbitos serão liberados semanalmente, durante 16 semanas, por agentes da Prefeitura de Campo Grande. As liberações ocorrem no período da manhã e são feitas por meio de veículos cedidos pela SES.

A solenidade de inauguração da biofábrica e o ato da soltura dos mosquitos com Wolbachia contou com a presença do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros; do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende; do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad e do secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

Participaram também o representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde CONASS, Fernando Avendanho; representando o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde CONASEMS, Rogério dos Santos Leite e o representante da Organização Pan-Americana da Saúde OPAS, Rodrigo Said. O coordenador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência da Fiocruz, Rivaldo Venâncio e o líder do Método Wolbachia no Brasil e pesquisador da Fiocruz, Luciano Moreira, também estiveram presentes.