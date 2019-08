Deurico/ Capital News Entrega de obras

O prefeito Marquinhos Trad (PDT), participará da Entrega da revitalização da Avenida Dr. Euler de Azevedo, Nova iluminação com LED, o evento será nesta quarta-feira (28), as 18h30 na Avenida Dr. Euler de Azevedo com a Rua Cotegipe, situada na entrada do Bairro Coophasul.