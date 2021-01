Prefeito Angelo Guerreiro e os 17 vereadores tomam posse em sessão solene

Divulgação/Assessoria Durante discurso prefeito declarou sua preocupação com a pandemia do Covid 19

O prefeito reeleito Angelo Guerreiro esteve acompanhado da sua esposa, a primeira-dama Leide Dayane, na cerimônia de posse que foi presidida pelo vereador Cassiano Rojas Maia e teve como secretário Ad hoc o vereador Antônio Empek Junior. Também foram empossados os 17 vereadores eleitos. Sendo eles:

Dr. Cassiano Maia (PSDB), Dr. Paulo Veron (Solidariedade), Sargento Rodrigues (DEM), Evalda Reis (MDB), Silverado (PSDB), Tonhão (MDB), Davis Martinelli (DEM), André Bittencourt (PSDB), Marcus Bazé (DEM), Sirlene (PSDB), Jorginho do Gás (PSDB), Marisa Rocha (MDB), Dr. Issam Fares Jr (PODE), Professor Negu Breno (PDT), Charlene Bortoleto (PDT), Sayuri Baez (Republicanos) e Britão do Povão (Solidariedade).

Angelo Guerreiro parabenizou os vereadores eleitos e agradeceu o empenho empregado até o momento dos reeleitos, e deixou claro que todos têm a obrigação e a responsabilidade de atender aos anseios do povo. “As eleições acabaram, descemos do palanque e agora temos que focar em trabalhar e mostrar o resultado, pois o nosso empenho reflete no bem estar da população e de todos aqueles que dependem de Três Lagoas para ter acesso a serviços essenciais”, declarou.

Ainda durante o seu discurso, Guerreiro reforçou sua preocupação com a pandemia de coronavírus. “A pandemia não acabou, apesar de ter dado essa sensação. Na verdade, ela está piorando, avançado rapidamente e já tirou a vida de milhões de pessoas, inclusive de 60 três-lagoenses e, por isso, temos que colaborar com as ações de prevenção e enfrentamento do avanço desse inimigo invisível”, pontua.

Representando os vereadores eleitos, o parlamentar Cassiano Maia, discursou dizendo que, “Temos um enorme compromisso com a população três-lagoense, em especial aqueles atingidos pela pandemia, aqueles que passam fome, que sofrem com o desemprego, que clamam pelo asfalto e drenagem em seu bairro e tantos outros carentes de acesso a serviços públicos essenciais. Temos que fazer uma câmara independente e responsável para que os anseios e necessidades do povo sejam ouvidas e atendidas na medida do possível”, conclui.