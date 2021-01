Por unanimidade, Laudir Munaretto é o presidente da Câmara

Tamanho do texto

Reprodução Lia Nogueira, Juscelino Cabral, Cemar Arnal e Laudir Munaretto forma a nova Mesa Diretora

A Mesa Diretora da nova Câmara de Dourados foi composta em eleição com chapa única. Laudir Munaretto (MDB) assume o posto de presidente no seu retorno à Casa de Leis e com votação unanime. Cemar Arnal (Solidariedade) foi eleito vice-presidente, Juscelino Cabral (DEM) como primeiro secretário e Lia Nogueira (PP) é a segunda secretária.

Os vereadores eleitos em 15 de novembro foram empossados na manhã desta sexta-feira (1º). A formação para a legislatura entre 2021/24 tem Jânio Miguel (PTB), Lia Nogueira (PP), Liandra da Saúde (PTB), Elias Ishy (PT), Mauricio Lemes (PSB), Márcio Pudin (DEM), Juscelino Cabral (DEM), Olavo Sul (MDB), Rogério Yuri (PSDB), Laudir Munaretto (MDB), Marcelo Mourão (Podemos), Sérgio Nogueira (PSDB), Fábio Luís (Republicanos), Diogo Castilho (DEM), Daniel Jr (Patriotas), Daniela Hall (PSD), Creusimar (DEM), Marcão da Sepriva (Solidariedade), Cemar Arnal (Solidariedde).

Todos os vereadores votaram favorável a nova composição da Mesa Diretora para os primeiros dois anos da atual legislatura.