Pedro Caravina ajuíza nova ação contra radialista

Edson Ribeiro Presidente da Assomasul, Pedro Caravina

O presidente da Associação dos Município de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e Prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, ajuizará novas ações criminais e civis contra o radialista Eli Sousa. No processo, Caravina relata que o profissional passou a atacá-lo depois que a Assomasul se recusou a autorizar divulgação de matérias institucionais e peças publicitárias pagas nos órgãos de comunicação em que ele atua, incluindo a Revista Impacto, também processada por danos morais em outra ocasião.

Esta é a quarta ação civil e a terceira criminal a ser ajuizada por Caravina contra o radialista que tem feito ataques quase que diariamente usando seu espaço no programa “Bronca do Eli”, simultaneamente nas rádios Segredo FM e Diamante FM, conforme a assessoria. A primeira ação movida contra o radialista está em fase final para sentença.

"Começaram a surgir algumas coisas lá de Bataguassu, lá do senhor prefeito Caravina. Já estão puxando o novelo dele que disse que é muito grande, chega a Campo Grande”, disparou Eli Sousa em seu programa matinal desta terça-feira (8), onde continuou com as agressões seguidas de ironias e insinuações a respeito da gestão do presidente da Assomasul, cuja prestação de contas de 2020 foi aprovada pelo Conselho Fiscal e durante a assembleia-geral extraordinária de prefeitos realizada no último dia 2.

Além de registrar boletim de ocorrência contra as ofensas na delegacia de Bataguassu, Caravina garantiu que vai continuar tomando as providências toda vez que o radialista divulgar notícias infundadas.