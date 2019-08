Parceira da Prefeitura e Governo desenvolve a Cidade Morena

Deurico/Capital News Reinaldo Azambuja e Marquinhos Trad

“Campo Grande é uma das mais belas capitais do Brasil, acho importante os 120 anos e o que significa Campo Grande hoje, com gente acolhedora, tivemos grandes eventos agora no aniversário. Todo mundo que vem a Campo Grande se apaixona e acho que isso é o espírito do campo-grandense, recebe bem acolhe bem e cabe a nós trabalharmos juntos para superar desafios, trazer desenvolvimento e progresso”, disse o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) durante o desfile em comemoração aos 120 anos da Cidade Morena.



A parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado ajudou a desenvolver a Capital. Conforme o governador “Essa parceria que a gente construiu principalmente agora com a administração do Marcos, ajuda muito a gente junto resolver problemas. Nós estamos aí com vários investimentos da prefeitura com o governo que acaba impactando uma vida melhor para as pessoa”, relatou Azambuja.



Reinaldo nasceu na Capital e fica contente em poder fazer parte dos 120 anos da Cidade Morena: “É especial você comemorar os 120 anos, ver todas as pessoas participando, o desfile que é uma tradição, isso é muito importante pois é a dinâmica que move a cidade. Campo Grande está de parabéns e estamos muito orgulhosos de poder fazer parte deste momento histórico”.