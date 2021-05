“O que temos visto é um circo montado por canalhas”, diz Deputado sobre a CPI

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Deputado Estadual Capitão Contar

Nas redes sociais, o Deputado Estadual Capitão Contar manifestou-se, sobre a CPI da pandemia e como está vendo a condução dos trabalhos em Brasília. “A CPI da pandemia não pode ser usada de palanque político. Nós merecemos respeito, seriedade e esclarecimentos pautados na verdade. O que temos visto é um circo montado por canalhas que envergonham o Brasil e os brasileiros.”

Nesta quarta-feira (26) a sessão da CPI foi temporariamente suspensa para que os membros da Comissão definissem, a portas fechadas, se iriam ou não votar pela convocação de governadores e prefeitos para depor sobre suspeitas de desvios de recursos destinados ao combate da Covid-19. Após uma hora e meia de reunião, a sessão é retomada para votação dos requerimentos previamente aprovados.

Marcada por polêmicas, interrupções constantes, discussões acaloradas e até trocas de ofensas, a CPI também tem sido alvo de críticas. Na sessão de hoje, Omar Aziz (PSD-AM) chegou a chamar Eduardo Girão (Podemos-CE) de "oportunista". A confusão aconteceu após Girão insistir na convocação de prefeitos para prestarem depoimentos.

De acordo com a assessoria, após divergências, os senadores votaram de forma favorável à convocação de nove governadores e do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel para depor sobre possíveis irregularidades relacionadas aos recursos repassados pelo Governo Federal aos estados e municípios. Foram chamados, por enquanto, somente os governadores citados em investigações da Polícia Federal (PF).