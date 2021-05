No 1° quadrimestre de 2021, Governo investe R$ 479,5 milhões em Saúde

Wagner Guimarães, ALEMS Geraldo Resende, durante a prestação de contas realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul permanece na liderança com 86,66% de investimentos com recursos próprios nas ações voltadas para a saúde pública. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, já investiu R$ 479.523.272,05 do total de R$ 637.134.773,74 previsto para execução de serviços de saúde no 1° quadrimestre de 2021.

Os dados foram apresentados pelo secretário de Saúde, Geraldo Resende, durante a prestação de contas realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. “Nós fazemos questão de apresentar uma resposta a toda a população sobre as nossas ações que temos desempenhados neste período. A nossa gestão prima pela transparência e somos o maior na aplicação de recursos em relação a todos os recursos disponibilizados”, afirmou o secretário de Estado de Saúde.

O vice-presidente da Comissão de Saúde da Alems, deputado estadual Felipe Orro, destacou a importância do gestor de saúde, bem como equipe técnica, em mostrar as ações de trabalho da Saúde. Na ocasião, ainda alertou a população para que sigam com as recomendações de biossegurança. "Evitem sair de casa desnecessariamente e evitem aglomerações. Tudo isso pode salvar vidas".

Segundo a coordenadora de Planejamento e de Informação em Saúde (CPIS) da SES, Vanessa Rosa Prado, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) apresenta um relatório mais detalhado sobre o que tem realizado neste primeiro quadrimestre. “Nos relatórios apresentamos um resumo das contas, do programado e do executado. Apresentamos ainda os dados de serviço e de gestão própria conforme estabelece a Lei, mas também falamos diretamente com a população sobre as entregas e o que já fizemos em cada período”.

De acordo com a assessoria, com apoio de recursos proveniente de emendas parlamentares, a SES direcionou recursos para o Hospital Regional de Ponta Porã, Hospital de Cirurgias da Grande Dourados, Hospital Regional de Três Lagoas, Lacen/Vigilância Epidemiológica, Hemorrede e programas da SES.

A SES firmou pactuação para reduzir em 10% a mortalidade materna até 2023. “Para isso, vamos entrar um projeto bastante arrojado em que o nosso objetivo é zerar essa mortalidade em nosso Estado”, lembra a coordenadora.

A SES apresentou ainda a prestação de contas do 3º quadrimestre de 2020 e do Exercício 2020 que não foram apresentados devido a portaria da ALEMS, que adotou medidas restritivas em razão da Covid-19.