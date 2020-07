Neno Razuk volta a dizer que Délia não disputa reeleição em Dourados

Divulgação/Assessoria Sem Délia Razuk (centro) na disputa, Neno Razuk (dir) diz pode apoiar Barbosinha

A prefeita de Dourados, Délia Razuk (PTB), não vai disputar a reeleição. Pelo menos foi o que disse o seu filho, deputado estadual Neno Razuk (PTB). Fora da disputa, Délia poderia estar no palanque apoiando o também deputado estadual e pré-candidato Barbosinha (DEM). Neno falou sobre essas possibilidades em entrevista no último domingo ao jornal O Estado Mato Grosso do Sul.

Neno Razuk já havia falado sobre Délia não estar no pleito de 15 de novembro em outras oportunidades. Em março, o deputado falou que Délia deixaria a política para cuidar da família, particularmente do marido, Roberto Razuk. Por isso, ele via “com bons olhos” a possibilidade de estar no palanque do democrata. “Minha mãe não concorre à reeleição. E já venho conversando com Barbosinha há muito tempo”, destacou.

Em publicação desta terça-feira (14) no jornal Diário MS, interlocutores confirmaram que as articulações entre as siglas se intensificaram nas últimas semanas e são grandes as chances da prefeita de Dourados apoiar o projeto liderado por Barbosinha. O possível acordo entre DEM e PTB também incluiria espaços para grupo político da prefeita em uma eventual gestão do democrata.

Outro Lado

Barbosinha nunca negou que busca apoio de outras siglas, lideranças e correligionários, e aberto a conversações. “Nós estamos em um momento crucial em relação às definições, isso vai acontecer no momento certo. Nós vamos buscar um diálogo e construção de pontes com as siglas”, disse, anteriormente.

Além do PTB, o DEM ainda trabalha para seduzir outras legendas para o palanque de Barbosinha. Com a desistência de Marçal Filho, o PSDB ensaia lançar o ex-deputado estadual Valdenir Machado, mas seria uma opção de apoio. Outro grande partido que seria procurado é o MDB, que teria o deputado estadual Renato Câmara como pré-candidato, mas esse ainda não anunciou oficialmente a disposição de estar na disputa.