“Não é hora de falar que é a favor ou contra governo” diz Simone Tebet

Divulgação/ Assessoria Simone Tebet

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado,disse que o MDB já começou a conversar com partidos que podem se unir para fortalecer a candidatura em oposição ao DEM na eleição do Senado. “Mais do que status de poder, é colocarmos na presidência do Senado uma pessoa que saiba da gravidade do momento e do que precisa ser feito”.

Ela ressalta que o ódio e a polarização política ficam pequenos diante da perda de entes queridos, do desemprego, da queda de renda, e da dificuldade para retornar ao mercado de trabalho.

“Não é hora de falar que é a favor ou contra governo, é hora de se unir ao governo federal para buscar um plano emergencial de vacinação e alternativas para a situação econômica, porque o legado negativo da pandemia sanitária que hoje mata por conta de saúde, começa, também, a matar por conta da fome. É muita gente desempregada, na informalidade, com perda de renda. É uma situação que exige esforço de todos nós”, disse Simone em entrevista à Rádio Jovem Pan de Campo Grande na manhã desta sexta-feira.

Simone lamentou a antecipação em 40 dias da discussão sobre o comando da Casa, uma vez que a eleição só ocorre em 1º de fevereiro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem sido “cabo eleitoral” do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MS) para sucedê-lo. O movimento do DEM pode estar de olho em 2022, quando poderá lançar candidato à presidência da República ou até fazer aliança contrária ao presidente Bolsonaro. “O jogo é esse e não tenho problema nenhum com o presidente Davi. Agora vamos buscar votos fora do DEM”, disse a senadora. Em 2019, Davi Alcolumbre foi eleito com o apoio de Simone Tebet e do grupo Muda Senado.

De acordo com a assessoria, no MDB, Simone Tebet colocou seu nome na disputa. A bancada decidiu que estará unida em torno do mais competitivo do partido para ganhar a presidência. Além de Simone, podem pleitear a candidatura os senadores Eduardo Braga (AM), Eduardo Gomes (TO) e Fernando Bezerra (PE).