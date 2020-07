Tamanho do texto

Médico Gecimar Teixeira é nomeado Secretário Adjunto de Saúde em Dourados

A prefeita de Dourados, Délia Razuk, nomeou o médico intensivista Gecimar Teixeira Junior para ocupar o cargo de secretário adjunto de Saúde do município.

O decreto foi publicado na edição dessa terça-feira do Diário Oficial do Município. Gecimar é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em 2009 e tem especialização em clínica geral.

Gecimar está em Dourados há cinco anos e também atua como médico intensivista no Hospital do Coração. A missão do adjunto é auxiliar a secretária Municipal de Saúde Berenice Machado Souza na administração da saúde pública em Dourados.