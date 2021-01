Marcelo Iunes relembra do saudoso ex-prefeito Ruiter Cunha durante discurso

Divulgação/Prefeitura de Corumbá Prefeito eleito discursou agradecendo a memória e o legado do ex-prefeito para o município de Corumbá

“Um primeiro mandato infelizmente de um jeito que ninguém esperava e nem queria, com o falecimento do nosso saudaso ex-prefeito Ruiter, que deixou um legado muito importante”, diz Marcelo Iunes

Durante a cerimônia de posse do secretariado do Executivo no Centro de Convenções do Pantanal, que seguiu todas as medidas de biossegurança contra a Covid-19, sem convidados e transmitida pelas redes sociais para evitar aglomeração. O Prefeito eleito Marcelo Iunes lembrou do ex-prefeito falecido Ruiter Cunha, do qual foi vice-prefeito, durante o discurso.

De acordo com o Prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes,“Quero primeiro agradecer aos que fizeram parte do nosso governo de 2018 a 2020. Alguns que não estão aqui, mas agradeço de coração o empenho junto conosco”, afirmou o prefeito, lembrando dos desafios encarados durante sua primeira gestão. “Um primeiro mandato, infelizmente, de um jeito que ninguém esperava e nem queria, com o falecimento do nosso saudoso ex-prefeito Ruiter, que deixou um legado muito importante”, afirma.

O Prefeito continuou o discurso dizendo que, “Assumimos e conseguimos, graças a Deus, junto com todos vocês, fazermos uma boa administração. O resultado foi mostrado nas urnas. Agora queremos fazer melhor ainda. Foi esse compromisso que fiz com a população durante a campanha. Quero que seja feito melhor ainda, com mais experiência e mais trabalho”, prosseguiu o chefe do Executivo municipal.

Por fim, Iunes ressaltou, “Conseguimos colocar em prática alguns projetos nossos. Tenho certeza que devo muito disso ao nosso grande parceiro, o governador Reinaldo Azambuja, e o secretario estadual Eduardo Ridel. Hoje também temos um deputado estadual que nos representa e continuamos contando com seu apoio na Assembleia Legislativa, deputado Evander”, conclui.

Dirceu Miguéis Filho leu uma carta escrita pelo pai, vice-prefeito eleito, “Minhas primeiras palavras são de agradecimento a Deus, foi vontade dele eu retornar à vida publica após anos afastado”, disse Dirceu na carta.

Estiveram acompanhando Iunes e representando o vice-prefeito eleito que cumpre quarentena por conta do Covid 19, Dirceu Miguéis Filho, a primeira-dama e secretária de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, e o deputado Estadual Evander Vendramini.