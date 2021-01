Marcelo Iunes nomeia os secretários, adjuntos e diretores-presidentes de Fundações

Tamanho do texto

Divulgação/PrefeituradeCorumbá Conheça os novos representantes do executivo municipal de Corumbá

O prefeito Marcelo Iunes nomeou seu secretariado para o segundo mandato. O ato foi realizado no Centro de Convenções do Pantanal e seguiu todas as medidas de biossegurança contra a Covid-19.

Confira os nomes e cargos:

ALCINDO CARDOSO DO VALLE JUNIOR – Procuradoria Geral do Município.

LUIZ HENRIQUE MAIA DE PAULA – Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

RICARDO CAMPOS AMETLLA – Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Estratégicos.

EDUARDO AGUILAR IUNES – Secretaria Municipal de Governo.

LUIZ ANTONIO DA SILVA – Secretaria Municipal de Relações de Políticas de Governo.

LUIZ FERNANDO MOREIRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

CÁSSIO AUGUSTO DA COSTA MARQUES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

GENILSON CANAVARRO DE ABREU – Secretaria Municipal de Educação.

ROGÉRIO DOS SANTOS LEITE – Secretaria Municipal de Saúde.

AMANDA CRISTIANE BALANCIERI IUNES – Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

CÉSAR FREITAS DUARTE – Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA JUNIOR – Controladoria-Geral do Município.

EDSON PANES DE OLIVEIRA FILHO – Secretaria Especial de Política Institucional.

JOSE CARLOS MACENA DE BRITTO JUNIOR – Secretaria Especial de Gestão Pública.

MÁRIO SÉRGIO AGUIAR SIQUEIRA – Agência Municipal Portuária.

LÚCIO ANDRÉ MESSIAS DE BARROS – Agência Municipal de Transporte e Trânsito.

JOILSON SILVA DA CRUZ – Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.

ANA CLÁUDIA MOREIRA BOABAID – Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.

ELISANGELA SIENNA DA COSTA OLIVA – Fundação de Turismo do Pantanal.

HELINEY DE MIRANDA JUNIOR – Fundação de Esportes de Corumbá.

MARCELO NUNES ARAÚJO – Secretário-Adjunto na Secretaria Municipal de Saúde.

MARIA DO CARMO PROVENZANO DE ARRUDA BRUM – Secretária-Adjunto na Secretaria Municipal de Educação.

MABEL MARINHO SAHIB AGUILAR – Secretário-Adjunto na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

LUCIANO AGUILAR RODRIGUES LEITE – Secretário-Adjunto na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

JOSÉ LUIZ DE AQUINO AMORIM – Secretário-Adjunto na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.

ÉLBIO DOS SANTOS MENDONÇA – Assessor Especial na Governadoria Municipal – Gabinete do Prefeito.