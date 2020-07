Marcelo Iunes e Paulo Duarte seguem em empate técnico em Corumbá

Reprodução Marcelo Iunes e Paulo Duarte

O atual prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, e o ex-prefeito Paulo Duarte aparecem tecnicamente empatados em pesquisa de intenção de voto para a prefeitura municipal nas eleições 2020, segundo o instituto Ranking.

A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 11 de maio com 400 eleitores em Corumbá e foi registrada na Justiça Eleitoral (MS-06739/2020). A margem de erro é de 4,85 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa espontânea, Marcelo Iunes recebeu 16,5% da preferência dos entrevistados, enquanto Paulo Duarte ficou com 13%. Em seguida aparecem Dr. Gabriel com 2,5%, Elano Holanda (PSL), com 1,5%, Bia Cavassa com 1,25%, Lígia Baruki com 0,75%, e as demais citações alcançaram 0,50%, Não souberam ou não responderam 64% dos entrevistados.

Já na pesquisa estimulada e em um cenário com cinco candidatos, Marcelo Iunes lidera com 31,5% da intenção de votos. Paulo Duarte recebeu 28,75% das menções. Em seguida aparecem Dr. Gabriel (9,2%) e Elano Holanda (6,2%) e Lígia Baruki (3,5%). Não souberam ou não responderam 20,7%.

Na pesquisa estimulada sobre rejeição, Marcelo Iunes aparece com 16,5%, seguido por Paulo Duarte com 12,7%, Elano Holanda (8,2%), Dr. Gabriel (7,25%) e Lígia Baruki (5,5%). Não souberam ou não responderam 47,7%.