Marçal Filho lidera intenção de votos para prefeito em Dourados

Gildo Tavares/Assessoria Marçal Filho ainda não declarou claramente a intenção de disputar a prefeitura, mas lidera pesquisa

A disputa pela Prefeitura de Dourados ganhou números com a pesquisa Sensor/Diário MS divulgada nesta terça-feira (16). O levantamento levou em consideração diversos nomes que estão se colocando como pré-candidatos, inclusive a prefeita Délia Razuk (PTB) que pode disputar a reeleição. O destaque é o deputado estadual Marçal Filho (PSDB), que lidera com porcentagem maior do que a soma de todos outros 12 nomes colocados na lista.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 8 e 12 deste mês. Foram ouvidas 800 pessoas no município de Dourados, incluindo as aldeias da Reserva Indígena e distritos. A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tem margem de erro de 3,5% para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

Muitos indecisos

A data das eleições ainda é incerta devido à pandemia do novo coronavírus, podendo acontecer entre 3 de outubro, a data original, mas pouco provável, 15 de novembro ou até 6 de dezembro. Até lá, uma parcela de 22% dos eleitores terá tempo para decidir o candidato e diz não saber ainda em quem votar.

A liderança de Marçal Filho é muito boa, com pouco mais de 42% de intenção de votos, embora ainda não tenha dito, claramente, se será ou não candidato. Em seguida aparecem outros dois deputados estaduais. Barbosinha (DEM) foi apontado por 15,6% dos entrevistados e Renato Câmara (MDB) tem 7,2% das intenções de voto, seguidos pelo vereador Alan Guedes (Progressistas), com 4%.

Flávio Verão/Dourados Agora Prefeita Délia Razuk precisa superar alto índice de rejeição

Só depois desses quatro nomes aparece a atual prefeita Délia Razuk. Ela foi citada por 3,75% dos entrevistados. A vereadora Daniela Hall (PSD) surge em seguida com 2,25%, seguida pelo Professor Ênio (Psol), com 1,25% e por Racib Harb (Republicanos), com 1,12%.

Invisíveis

Outros cinco nomes da lista não atingiram 1% de intenção de votos cada um. Rodolfo Nogueira (Patriota) tem 0,87%, seguido por Ângelo Ximenes (PSL), com 0,62%. O atual vice-prefeito Marisvaldo Zeuli (Cidadania) tem 0,5%, depois aparece João Carlos Souza (PT), com 0,25% e, na última posição, Jefferson Bezerra (PMN), com 0,12%.

Rejeição

Outro obstáculo que será enfrentado por Délia Razuk é a rejeição. Seu nome é citado como não sendo opção de voto por mais de 42% dos entrevistados. Barbosinha vem em seguida com quase 8%, Marçal Filho e Alan Guedes estão juntos com 5% e Renato Câmara tem rejeição de 2,6% entre os candidatos melhores colocados na pesquisa.