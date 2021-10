Maior encontro de parlamentares da América Latina será em Campo Grande

Luciana Nassar/ALEMS

A Cidade Morena foi eleita, com mais de 20 votos, pela Diretoria Executiva da entidade, durante reunião realizada em agosto. De 24 a 26 de novembro, Campo Grande sediará a 24ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em formato híbrido. É a primeira vez que Campo Grande sedia o evento. O maior encontro de parlamentares da América Latina será realizado em solo sul-mato-grossense.

A Unale é a entidade que representa os 1059 deputados estaduais e as 27 Casas Legislativas do Brasil, com a missão de divulgar as ações parlamentares e promover debates de grandes temas de interesse do país. De acordo com a entidade,o evento será o mais tecnológico de sua história e a expectativa de participação, em formato semipresencial, é de cerca de 30 mil pessoas. “Assim como diversas entidades, a Unale se adaptou e acelerou os projetos tecnológicos do trabalho do Parlamento Estadual para que tudo funcionasse em pleno vapor em meio à pandemia e, nesta edição da Conferência, não seria diferente. Esperamos atingir um público de cerca de 30 mil pessoas, que irão debater sobre os desafios para o desenvolvimento do nosso País”, destacou a presidente da Unale, deputada Ivana Bastos (PSD-BA).

O deputado estadual Lidio Lopes (PATRI), vice-presidente da região Centro-Oeste na Unale e presidente da Comissão Organizadora do evento, explica que todas as Assembleias Legislativas e 30 países participarão, pois estarão linkados à Conferência. “É um evento muito disputado e que nutre a nós uma grande expectativa. Estivemos em Brasília concorrendo com outros cinco estados que desejavam sediar a Conferência, mas Mato Grosso do Sul foi eleito e sediará pela primeira vez. Eu entendo que este é o momento exato para isso acontecer, pois é momento pós-pandêmico, de fomentar a economia e rede turística, além de propagar nosso Estado e assim mostrarmos o potencial que temos”, pontua Lidio Lopes, que apresentou a candidatura de Mato Grosso do Sul na Unale.

De acordo com a assessoria, participarão da Conferência parlamentares estaduais e servidores das Assembleias Legislativas, além de parlamentares federais, senadores e vereadores. As inscrições podem ser realizadas a partir de segunda-feira (4) no portal da Unale.