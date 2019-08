Jornalistas pela Democracia do MS repudiam Soraya por postagem desrespeitosa

Divulgação Nota de Repúdio

A Frente dos Jornalistas Pela Democracia de Mato Grosso do Sul vem por meio desta expressar repúdio à Senadora da República do Estado de MS (PSL) Soraya Thronicke por post realizado no último sábado (24), em sua rede social, em que a senadora do partido do atual Presidente da República, PSL, afirma que o Nazismo seria menos perigoso que aquilo que classifica como "Jornazismo". Acompanhando esse neologismo, a política eleita pelo estado de MS, anexou à mesma postagem uma montagem em que diversos colegas jornalistas, que atuam em grandes veículos nacionais, são retratados como oficiais nazistas.

Tais colegas, com sua credibilidade e notoriedade, mas acima de tudo, com seu compromisso com o exercício ético de nossa profissão, têm, dia-a-dia, exposto às idiossincrasias, arbitrariedades e a paulatina vicissitude antidemocrática do atual Governo Federal e do presidente Jair Bolsonaro.

A postagem de Soraya não é uma ação isolada. A senadora reincide em uma atitude desrespeitosa, de ataque direto à nossa categoria, os jornalistas profissionais:

Em maio do ano corrente, Soraya atacou, também por meio de suas redes sociais, aqueles que, na ocasião, chamou de "pseudojornalistas de MS". Sem determinar quais os alvos específicos dessa acusação, nem mesmo após ser questionada até mesmo por seus eleitores, a senadora deixa nítida seu intento de .

Desta vez, a senadora, além de, novamente, deturpar perante ao público a categoria dos profissionais em jornalismo que exercem sua função com a garantia constitucional do livre exercício profissional, comete, em claro flagrante, a apologia a uma ideologia e um regime, que cometeu inumeráveis crimes contra a humanidade, e que, acertadamente, foi combatido pelos brasileiros.

Ao dizer que o Nazismo não seria "o grande perigo", Soraya desdenha com a Democracia, mas também atenta contra a memória e o heroísmo dos soldados da FEB e da FAB, pracinhas brasileiros que lutaram contra o Nazismo na Europa, alguns dos quais doando a própria vida, para ajudar os países aliados a libertar o mundo da ameaça daquele regime totalitário. Entre esses grandes brasileiros estavam filhos do território do que era o sul de Mato Grosso, hoje, Mato Grosso do Sul.

Ao comparar jornalistas aos piores genocidas fascistas - e dar anuência a estes, Soraya se esquece que uma das primeiras atitudes destes foi a censura e a perseguição de jornalistas que ousaram exercer o ofício de informar para denunciar os perigos da escalada nazista na Alemanha.

Dessa forma, a Frente Jornalistas Pela Democracia de MS, vem, não só, repudiar a mensagem de ataque criminoso da senadora de nosso estado, mas conclamar, que se some a este posicionamento, as diversas entidades nacionais de representação da nossa categoria de trabalhadores, das empresas e veículos de comunicação - e demais entidades sociais que compõe a pluralidade de defesa da Democracia e dos Direitos Humanos no Brasil (da Liberdade de Expressão, do Livre Pensamento e do livre exercício do ofício do jornalismo e a própria Liberdade de Imprensa).

Também por meio de uma união plural, democrática e representativa, convidamos a sociedade civil organizada para, juntos, entrarmos com uma denúncia contra a referida senadora da república, Soraya Thronicke, no Senado Federal. Ela que, com sua atitude reincidente, demonstrando um modus operandi desprovido de qualquer valor democrático e/ou republicano que é - este, sim - o real grande perigo para o nosso país.

Por acreditar na Democracia e nas instituições que compõem o Estado Democrático de Direito no Brasil, assinamos,

Frente dos Jornalistas Pela Democracia de Mato Grosso do Sul