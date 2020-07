Herculano Borges critica paralisação de culto em igreja de Campo Grande

Tamanho do texto

Atividade religiosa pode ser reconhecida como essencial à população de MS

O deputado estadual Herculano Borges criticou a ação da guarda municipal que paralisou o culto da Comunidade Cristã Aliançados, de Campo Grande, na última segunda-feira (29), e manifestou solidariedade com os membros e pastor da igreja.

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa, Herculano disse que a atitude foi arbitrária e desrespeitou a Lei 5.502/2020, de sua autoria, que reconhece a atividade religiosa como essencial para a população de Mato Grosso do Sul em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.

“A guarda municipal, de posse de um decreto que não estava mais em vigor, simplesmente acabou com o culto que estava ocorrendo dentro da legalidade. A ação além de arbitrária, constrangeu as pessoas que estavam ali em busca de fortalecimento espiritual", afirmou.

"Quero me solidarizar com o pastor Denilson Fonseca e dizer aos órgãos municipais que sempre vamos nos posicionar em defesa da liberdade religiosa, seja de qualquer manifestação de fé, que é constitucional e foi reconhecida como atividade essencial em todo estado. Nossa cobrança é de que a prefeitura melhore a comunicação com seus órgãos pra que situações como estas não voltem a acontecer em especial nas igrejas, que estão prestando muitos benefícios à sociedade neste período de pandemia", disse Herculano.