Em quarentena, Alan Guedes recebe diploma em casa

Leandro Silva Alan Guedes segue em isolamento e trabalhando na montagem de equipe

O prefeito eleito de Dourados, Alan Guedes (PP), foi devidamente diplomado na tarde desta sexta-feira (18) pela Justiça Eleitoral. A cerimônia, porém, não foi a que ele esperava. Duas vezes eleito vereador, Alan já conhecia os trâmites que, a rigor, concluem o processo eleitoral, habilitando os eleitos para que tomem posse no próximo dia 1º de janeiro. Desta vez, ele seria diplomado para cargo principal do Poder Executivo, mas testado positivo para covid-19, ficou em casa e foi representado pelo seu pai e presidente do PP, Eudélio Mendonça, acompanhado do vice-prefeito eleito, Dr. Guto Moreira (PL).

A situação atípica, porém, não tirou a satisfação do agora prefeito diplomado. Ele havia orientado a assessoria a levar o diploma para Câmara Municipal que ele pegaria após o período de quarentena, mas amigos e familiares tinham outros planos e fizeram um “drive-thru” para que Alan recebesse o documento, os comprimentos e carinho dos amigos. “Estou preocupado e evitando todo e qualquer contato, mas o pessoal preparou uma surpresa em casa, uma carreatinha com os amigos e companheiros de campanha que me deixou muito feliz”, disse Alan Guedes, que também comemorou o fato da esposa e dos dois filhos terem testado negativo para a covid-19.

Segundo o ainda vereador até dia 31 de dezembro, a diplomação foi a coroação de um trabalho que começou a ser planejado ainda em 2019, passando pela troca de partido. “Foram quase 15 anos no Democratas e saímos para esse novo desafio no Progressistas, onde tivemos o apoio da Executiva Nacional e da Executiva Estadual que foram fundamentais para o sucesso da eleição e encontramos bons parceiros como o PL indicando o vice e o Cidadania com os candidatos a vereador, partidos importantes na caminhada”, explicou.

Home Office

Em isolamento domiciliar até que esteja totalmente recuperado da covid-19, Alan Guedes segue trabalhando na montagem da equipe de secretários que toma posse no próximo dia 1º de janeiro. Neste domingo (20), aniversário de Dourados, ele receberia o relatório preparado pela Equipe de Transição. O trabalho, já finalizado, será divulgado após a alta médica do prefeito.

Apesar da quarentena, Alan segue em contato com os principais assessores na organização do trabalho que começa em alguns dias. “Agora é continuar trabalhando, o que estou fazendo apenas de casa por causa da covid-19, na missão de escolher bem os nomes que vão compor o primeiro escalão para começarmos a partir do dia 1º a trabalhar nas metas que propusemos durante a campanha”, completou