Em MS conselheiro cristão será reconhecido com data comemorativa

ALEMS Herculano Borges

Nesta sexta-feira (11) foi publicada, a Lei 5.612, de 10 de dezembro de 2020, que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o Dia Estadual do Conselheiro Cristão, a ser comemorado anualmente, no dia 31 de outubro de autoria do deputado Herculano Borges (Solidariedade), 2º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Neste dia serão promovidos pelas instituições religiosas, encontros, oficinas, palestras, seminários para despertar e qualificar pessoas interessadas no aconselhamento cristão, proporcionando assim, um ambiente de troca de experiências.

De acordo com assessoria, o deputado Herculano Borges considera a presença dos conselheiros cristãos na sociedade de extrema importância. “Conselheiros cristãos estão onde o povo está. A primeira opção de busca de auxílio das pessoas são eles, pois se encontram à disposição nas comunidades religiosas, e na vizinhança onde os integrantes dessas comunidades se encontram à revelia. Estes conselheiros têm vínculo afetivo, de respeito e até de responsabilidade com a comunidade, mesmo antes da crise se desencadear”, ressalta Herculano Borges.