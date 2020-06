Disputa para prefeito deverá ter cinco candidatos

Tamanho do texto

Divulgação Angelo Guerreiro irá concorrer à reeleição

A disputa pela prefeitura de Três Lagoas, terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, deverá contar com cinco candidatos em 2020. Após PSDB, PSL, PRB e Solidariedade, o PT deu sinais de sua pré-indicação neste final de semana, com o estudante Reynold Duarte, de 26 anos, se colocando à disposição para a disputa.

Duarte deverá ter como concorrentes o atual prefeito, Angelo Guerreiro que se pré-candidatou à reeleição pelo PSDB, o tenente-coronel da Polícia Militar e ex-comandante do 2º Batalhão, Ênio de Souza, candidato do PSL, o auditor fiscal Fabrício Venturoli (PRB) e o jornalista Sebastião Neto, pelo Solidariedade.

O PT ainda não confirma a candidatura de Reynold, acadêmico de Administração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), à prefeitura. Ao site JP News, o presidente do diretório municipal do partido, João Petenati, contou que outros nomes podem surgir caso os prazos sejam alterados devido à prorrogação das eleições para novembro ou dezembro. Ex-vereadora, Maria Isabel Prates Olivere deve ser candidata à vice.

Com a proibição das coligações proporcionais para as eleições municipais deste ano, cada partido poderá lançar até 26 candidatos a vereador para Três Lagoas, proporcional a 150% o número de vagas para o cargo. O lançamento é pré-requisito para poder concorrer ao cargo de prefeito.