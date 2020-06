Dia Estadual da Eletromobilidade é instituído em MS

Luciana Nassar/Arquivo ALEMS Deputado Marcio Fernandes apoia alternativas ecologicamente corretas ao transporte individual urbano

A Lei 5.535/2020, que institui o “Dia Estadual da Eletromobilidade”, a ser realizado anualmente no dia 9 de junho, foi publicado na Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. A lei é de autoria do deputado estadual Marcio Fernandes (MDB).

“A substituição é uma alternativa ecologicamente correta, e eu apoio iniciativas que trazem fontes energéticas alternativas para o transporte urbano. Escolhi a data em homenagem ao primeiro veículo elétrico produzido na América Latina, em 9 de junho de 1974”, explicou o autor da lei, deputado Marcio Fernandes.

A data também está incluída no Anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010. Conforme o pprojeto entre os objetivos desta lei, que entra em vigor a partir de hoje, estão o incentivo à criação de políticas públicas para a substituição de veículos movidos a combustão, para movidos a eletricidade.