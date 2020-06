Deputados avaliam quatro matéria nesta quinta-feira

Wagner Guimarães/ALEMS Sessão são remotas por conta do Covid-19

Quatro projetos de lei de autoria dos deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), estão na Ordem do Dia, desta quinta-feira (25). Entre eles está o Projeto de Lei 94/2019, do deputado João Henrique (PL), concede à gestante com deficiência auditiva o direito a um intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), para acompanhar a consulta pré-natal, trabalho de parto e pós-parto no âmbito do Estado. A proposta pautada para segunda discussão obteve pareceres favoráveis unânimes das Comissões de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos e de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração.

Em segunda discussão, o Projeto de Lei 151/2019, do deputado Antônio Vaz (Republicanos), inclui - no Anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul - a Semana de Prevenção e Combate da Gripe H1N1. As Comissões de Saúde e de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia foram favoráveis por unanimidade à proposta.

Em primeira discussão, outra matéria de autoria do deputado Antônio Vaz deve ser apreciada. O Projeto de Lei 102/2020 institui em MS o “Dia Estadual da Igreja Universal do Reino de Deus - IURD”. O objetivo é que a data seja celebrada anualmente em 9 de julho. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) foi favorável por unanimidade. Ainda segundo a agenda está o Projeto de Lei 105/2020, do deputado Evander Vendramini (PP), pretende assegurar o direito à acompanhante ou à atendente pessoal nos hospitais públicos e privados, bem como nas unidades de pronto atendimento no Estado, ainda que decretado estado de calamidade pública ou emergência. Pautada para primeira discussão, a proposta conta com parecer favorável por unanimidade da CCJR.