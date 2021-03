Deputado defende Bolsonaro após acusações

Divulgação/Assessoria Coronel David

Durante a Ordem do Dia, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul de quarta-feira (17). O Coronel Davi declarou que está “ Decidido a defender e esclarecer a população sobre narrativas dos partidos de esquerda, principalmente do PT, que querem ‘’jogar nas costas’’ do presidente Jair Bolsonaro as consequências de uma série de erros advindos de 16 anos atrás – a era do lulopetismo - e cujos reflexos atingiram duramente a área de saúde, hoje vivendo o drama da pandemia da Covid-19”

O Deputado estadual avisou sobre as falácias: “Vou rebater todas!”. O posicionamento do Coronel David foi durante fala do deputado Eduardo Rocha, do MDB, que fazia críticas a Eduardo Pazuello que deixa o cargo de ministro da Saúde. “É importante que possamos colocar no lugar correto muitas coisas que vêm sendo ouvidas. Há muito que esse discurso está sendo usado, principalmente pela esquerda, de querer colocar toda a responsabilidade dos rumos no combate à pandemia, desse número absurdo de mortes que vem ocorrendo, nas costas do presidente Bolsonaro”, afirmou, durante aparte.

De acordo com a assessoria, ainda durante seu aparte, o deputado assegurou que a responsabilidade na guerra contra a doença não era deste ou daquele, mas de todos, e que o momento não era de se discutir politicamente a doença ‘’mas sim de salvar vidas’’. Disse ainda que estava muito satisfeito com a escolha do médico Marcelo Queiroga para o comando do Ministério da Saúde. Para finalizar seu aparte, Coronel David ainda avisou que para isso (destituir o presidente), o PT terá que tentar ‘’ganhar nas urnas’’.