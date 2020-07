PMD Délia agradece Simone Tebet por viabilizar R$ 5 milhões para combate à Covid-19

Durante encontro virtual com a senadora Simone Tebet (MDB) no final da tarde de segunda-feira (20), a prefeita de Dourados, Délia Razuk (PTB), fez um agradecimento especial à parlamentar sul-mato-grossense pelo empenho na liberação de R$ 5 milhões do Ministério da Saúde para garantir o enfrentamento da Covid-19 no município de Dourados.

A senadora Simone Tebet participou na sala de reuniões da Prefeitura, de uma reunião com secretários municipais para discutir ações e investimentos para a área de saúde em Dourados.

A prefeita Délia Razuk participou de forma remota da reunião, por meio de um telão conectado à internet, pelo fato de estar cumprindo a quarentena por ter contraído o Coronavirus.

O agradecimento foi feito pela prefeita à senadora durante a transmissão, sendo que Simone Tebet fez a entrega simbólica de um cheque de R$ 5 milhões, valor que já está depositado na conta da Prefeitura.