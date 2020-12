Delegados são homenageados na Câmara Municipal de Campo Grande

Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal Foram cinco delegados homenageados

Nesta quinta-feira (17) cinco delegados de Polícia Civil receberam a Medalha Arlindo de Andrade Gomes, durante a sessão ordinária pelos serviços prestados à sociedade. A honraria foi concedida por Decretos Legislativos de autoria do vereador Delegado Wellington.

A Medalha Arlindo de Andrade Gomes é concedida “às pessoas que tenham dado sua contribuição para o desenvolvimento de Campo Grande de uma forma relevante.”

Segundo a assessoria, o vereador Delegado Wellington, autor das propostas de Decreto Legislativo para concessão das honrarias, destacou o trabalho dos homenageados e de toda a Polícia Civil. “Temos o trabalho de vários policiais que nos dão a garantia que Campo Grande seja a segunda melhor capital do País em termos de segurança. Este orgulho passa também pelo no Plano Municipal de Segurança”, afirmou.

A Medalha foi entregue aos delegados Fabiano Goes Nagata, Diretor do Departamento de Polícia da Capital, Marcos Takeshita, Delegado de Polícia, e Diretor-Geral do CIOPS (Centro Integrado de Operações de Segurança), Roberto Gurgel de Oliveira Filho, Diretor do Departamento de Polícia Especializada, Adriano Garcia Geraldo, Delegado Geral-Adjunto da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Edilson Santos Silva diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil.