Convenção do PTB reuniu 200 pessoas em Coxim

Divulgação Convenção do PTB

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), reuniu na última sexta (30) no município de Coxim cerca de 200 pessoas para a convenção municipal, que foi realizada na Câmara de Vereadores e na oportunidade definiu a presidência do diretório local, que terá à frente e empresário Moacir Khol.

Participaram do evento várias lideranças políticas, dentre elas o ex-senador Delcídio do Amaral, vereador em Coxim pelo PTB, Vilmar Vendrúscolo, secretário-geral do PTB em Coxim, José Carlos Sant'ana e tesoureiro geral do Instituto Ivete Vargas, Ivan Lousada, além de representantes de diversos segmentos estiveram presentes na convenção.

"Estamos diante de uma excelente liderança, cujo nome é consolidado no Estado. Com certeza a presença dele será de grande valia para os projetos políticos e fortalecimento do partido. Estamos muito felizes e otimistas com o nosso projeto", declarou o presidente do PTB em Mato Grosso do Sul, deputado estadual Neno Razuk.

Para o Moacir Khol, o trabalho de fortalecimento do PTB no município está bem intenso. " O movimento está aumentando, vemos que existem muitas pessoas interessadas em fazer a boa política", comentou. .