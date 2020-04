"Comércio vai reabrir aos poucos e com regras", diz Marquinhos Trad

Reprodução/Facebook Live do prefeito Marquinhos Trad

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) disse nesta sexta-feira (3) que vai autorizar a reabertura do comércio em Campo Grande, de forma gradual e com regras. "Não se pode abrir mão da vida e da saúde. Não há economia sem vida", disse, ao justificar as medidas.

As regras foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Município (Diogrande) desta sexta-feira. Com relação ao cumprimento das regras, o prefeito disse que 1,5 mil agentes de saúde sairão às ruas para fazer a fiscalização.

Comércio e prestadores de serviço foram divididos em grupos, e a data de retorno seguirá um calendário específico. Varejo poderá retornar segunda-feira (6). Estética e revenda de automóveis poderão retornar na quarta-feira (8). Shoppings, universidades e academias, somente a partir da próxima segunda-feira (13). O horário de abertura do comércio na primeira semana será das 9 às 16h30.

Além disso, o transporte coletivo vai retornar com operações das 5h às 21h30 e somente com passageiros sentados. Novos horários foram implementados em algumas linhas, e os passageiros devem consultar os itinerários na página do Consórcio Guaicurus.

Restrições podem voltar

Questionado sobre a possibilidade de retornar com as medidas restritivas caso haja aumento do número de casos na Capital, Marquinhos Trad foi enfático: "Não vamos esperar que haja mortes para tomar providências. Vamos monitorar diariamente os números. E quando começarmos a detectar um aumento no número de infectados, vamos começar a agir assim que esses números subirem.", disse o prefeito.

Confira alguns pontos do plano de diretrizes de enfrentamento à Covid-19 em estabelecimentos comerciais:

- Uma cópia do decreto deve estar visível na entrada de todo estabelecimento comercial

- Controlar a entrada e a permanência de pessoas e manter distanciamento em locais onde há formação de fila

- Proibida a permanência de funcionário acima de 60 anos, gestantes e pessoas com sintomas de doença respiratória