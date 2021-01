Castramóvel têm funcionamento aprovado pelo CRMV-MS na Capital

Divulgação As atividades tem início previsto para fevereiro de 2021-01-09

Esta semana, durante a 301ª Sessão Ordinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) foi aprovado o funcionamento do Castramóvel em Campo Grande. Sendo previsto o início das atividades em fevereiro de 2021, de acordo com a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Dra Juliana Rezende Araújo.

Para Rodrigo Piva, “De modo geral, para realizar um programa de controle populacional no município, faz-se necessário submeter o projeto ao CRMV-MS do com antecedência mínima de 60 dias ao início previsto para a execução das atividades, as quais só poderão ocorrer após a aprovação. É obrigatório que a ação tenha um médico-veterinário Responsável Técnico (RT), com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) homologada”.

Segundo a Resolução CRMV-MS nº 91/2020 no artigo 2º e 3º é necessário que o médico veterinário seja responsável técnico para a realização dos procedimentos cirúrgicos.

No Artigo 2º. É obrigatória a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica com médico veterinário homologada pelo CRMV-MS pela elaboração do projeto de controle populacional de cães e gatos e pela execução/supervisão do mesmo.

Já no Artigo 3º. Compete ao Plenário do CRMV-MS a avaliação e a aprovação do projeto para a realização de ações pontuais (mutirões) e/ou programa de esterilização cirúrgica com a finalidade de controle populacional de cães e gatos.

O texto do § 1º É obrigatória a apresentação do projeto de que trata esta resolução ao CRMV-MS, elaborado e assinado pelo Responsável Técnico, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do início da execução desse, para avaliação e aprovação;

Assim como, no § 2º É obrigatório o envio de relatório final, elaborado pelo Responsável Técnico, ao CRMV-MS, até 60 (sessenta) dias após a finalização das ações pontuais (mutirões) de castração.

Serão atendidos animais de estimação de famílias de menor renda e que sejam usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). “Haverá cadastramento prévio nos bairros de menor renda em nossa Capital. No dia da cirurgia, além da equipe responsável pela castração, haverá outra equipe responsável por repassar informações sobre Guarda Responsável e Educação em Saúde”, ponderou. Outro dado apresentado pela Dra. Juliana Rezende é que serão efetuadas castrações em 30 animais, sendo 10 em animais machos e 20 em animais fêmeas.

O CRMV-MS informou que entre os documentos apresentados está a nota do foco cirúrgico que deve chegar nos próximos dias, pois devido aos feriados de natal e ano novo, houve atraso na entrega. “Por isso, iremos dar início aos mutirões de castração apenas em fevereiro, pois esse é o prazo para que todos os equipamentos e materiais para a cirurgia tenham chegado, garantindo assim o bem-estar do animal”, finalizou a Dra. Juliana Rezende.