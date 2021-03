Câmara Municipal retoma lives semanais

Elaine Silva/Capital News Câmara Municipal de Campo Grande

Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande retoma nesta quarta-feira (17), às 10 horas, as lives semanais com informações, debates e orientações em relação às medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19.

As transmissões serão conduzidas pela Comissão de Saúde da Câmara, composta pelo vereador e presidente da comissão, Dr. Sandro Benites (Patriota), vice-presidente Dr. Victor Rocha (PP), Dr. Jamal (MDB), Tabosa (PDT) e Dr. Loester (MDB). Na sessão desta quarta-feira (17), está previsto a participação do vereador Prof. André Luís (Rede), que anteriormente ocupou a Tribuna para discutir o tema durante sessões ordinárias, defendendo medidas mais restritivas de fiscalização para evitar aglomerações diante do agravamento da pandemia. Serão atualizados dados de casos confirmados, internações e óbitos da doença no estado.

No ano passado, a Comissão Especial em apoio ao Combate a Covid-19 promoveu lives todas as quartas-feiras, transmitidas ao vivo nas redes sociais, com objetivo de debater com a sociedade as medidas de enfrentamento à doença, além de atualizar informações sobre casos, internações e óbitos. De acordo com a assessoria foram realizados debates com profissionais da saúde sobre a doença, abordando formas de prevenção e tratamento, decretos com restrições para garantir isolamento social, e medidas que influenciam nas áreas de assistência social, educação e economia. Diante do aumento de casos, o intuito é ampliar essas discussões em 2021.

As sessões ordinárias da Casa de Leis, para votação de projetos, continuam presenciais sempre às terças e quintas, contudo o acesso ao público foi restringido, podendo serem acompanhadas pela população por meio das redes sociais da Casa de Leis.

Será suprimida a Palavra Livre como forma de agilizar a sessão em plenário. Conforme a assessoria, a Câmara adotou normas de restrição de acesso ao público neste período de avanço do coronavírus, as sessões seguem fechadas ao público, com liberação de dois servidores por gabinete para assessoramento parlamentar. Serão seguidas todas as regras de biossegurança como distanciamento, uso obrigatório de máscaras e álcool em gel.

Serviço:

O público pode participar, enviando sugestões e perguntas, por meio das transmissões ao vivo no Facebook: https://www.facebook.com/camaracgms e no Youtube: https://www.youtube.com/camaramunicipalcg.