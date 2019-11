Câmara de Coxim realiza primeiro pregão ao vivo

Divulgação O pregão que celebrou o contrato com empresa de manutenção de rede, computadores e impressoras por 12 meses foi realizado na manhã desta segunda-feira

A Câmara Municipal de Coxim foi o primeiro órgão municipal a realizar processo licitatório ao vivo, por meio da internet, cumprindo a Lei nº 1.814, de 5 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua transmissão ao vivo.

O pregão que celebrou o contrato com empresa de manutenção de rede, computadores e impressoras por 12 meses foi realizado na manhã desta segunda-feira (4)

O texto da Lei, que entrou em vigor em abril deste ano, diz que a gravação abrangerá os procedimentos de abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, de verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e de julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes no edital.