Câmara aprova nomeação de novos Conselheiros Municipais

Divulgação/CMCG Câmara Municipal de Campo Grande

Na sessão ordinária desta terça-feira (16), vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram 12 ofícios para nomeações de conselheiros que irão compor diferentes Conselhos Municipais, referentes ao segundo semestre de 2020, com homologação por meio da Casa de Leis. As demandas aprovadas são de autoria do Poder Executivo.

Entre os ofícios aprovados estão as nomeações dos conselheiros para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Municipal da Cidade (CMDU), Conselho Municipal do Bem-Estar Animal (Combea), Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA), Conselho Municipal das Feiras Livres (CMFL), Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), Conselho Municipal Antidrogas (Comad), Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Conselho do Trabalho, Emprego e Renda de Campo Grande (CTER/CG), Conselho Municipal dos Diretos do Negro (CMDN), Conselho Municipal do Idoso (CMI) e Conselho Municipal de Assistência Social.

A Câmara adotou normas de restrição de acesso ao público neste período de avanço do coronavírus, as sessões seguem fechadas ao público, com liberação de dois servidores por gabinete para assessoramento parlamentar. Serão seguidas todas as regras de biossegurança como distanciamento, uso obrigatório de máscaras e álcool em gel.

Serviço:

As sessões ordinárias da Câmara ocorrem sempre às terças e quintas-feiras, às 9 horas e são transmitidas ao vivo pelo Facebook: https://www.facebook.com/camaracgms ou canal no Youtube da Casa de Leis: https://www.youtube.com/camaramunicipalcg.