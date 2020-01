Bolsonaro pretende manter relação pacífica com Itã

Tamanho do texto

O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou a respeito da relação comercial com o Irã, afirmando que o Brasil pretende manter a parceria com o país, mas reforçou que não aceita atitudes terroristas.

"Nós repudiamos o terrorismo em qualquer lugar do mundo e ponto final. Temos comércio com o Irã e vamos continuar esse comércio", falou o presidente, enquanto deixava o Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira (7).

A relação entre os países se estreitou na semana passada, quando o governo brasileiro manifestou seu apoio "à luta contra o flagelo do terrorismo", a nota foi emitida pouco tempo depois de que os Estados Unidos tinha matado Qassem Soleimani, principal general iraniano e considerado por muitos analistas como o segundo homem mais poderoso do governo iraniano, suspeito de terrorismo.

Bolsonaro se reunirá com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para discutir a respeito de uma possível reunião com diplomatas iranianos no Brasil, visando, segundo Bolsonaro, antecipar problemas.