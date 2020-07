Barbosinha pede dez viaturas novas para reforçar policiamento em Dourados

ALMS Deputado estadual Barbosinha

O deputado Barbosinha (DEM) pediu nesta terça-feira (21), em despacho encaminhado ao secretário estadual de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, delegado Carlinhos, que Dourados seja contemplada com, pelo menos, 10 viaturas da nova frota com 113 veículos adquiridos para as Polícias Militar, Civil e o novo Centro de Atenção Biopsicossocial.

O reforço na frota está sendo possível com o aporte de recursos federais e do Fundo Estadual de Segurança Pública, da ordem de R$ 19,8 milhões.

De acordo com o deputado douradense, a frota deverá substituir veículos que foram adquiridos durante o Programa MS Mais Seguro, que Barbosinha comandou quando foi secretário da Sejusp e que já ultrapassaram mais 150 mil quilômetros de uso.

De acordo com o secretário Carlinhos, que era o secretário-adjunto da pasta em 2018, a previsão do Governo é de chegar a 300 viaturas 0 km ainda em 2020.

“Esperamos que o secretário Carlinhos continue a demonstrar o compromisso que sempre o colocou como uma das referências da nossa Segurança Pública e destine, para Dourados, o número mínimo de viaturas que seria o ideal para reforçar as ações das nossas Polícias Civil e Militar, que realizam excelente trabalho com a estrutura que possuem, desde o MS Mais Seguro”, reiterou Barbosinha.