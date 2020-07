Barbosinha lidera intenção de votos para prefeitura de Dourados

Arquivo/Capital News Pré-candidatos à prefeitura de Dourados

O deputado estadual Barbosinha (DEM) lidera as intenções de voto para a prefeitura de Dourados, segundo o Instituto Ranking.

Ao todo, 500 pessoas foram ouvidas em pesquisa realizada entre os dias 1º e 4º de julho. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) sob o número MS-06028/2020.

Na pesquisa espontânea, Barbosinha lidera com 14,2%, seguido do deputado estadual Marçal Filho (PSDB), com 8,4%. No entanto, Marçal Filho anunciou na semana passada que não irá concorrer às eleições municipais. A atual prefeita Délia Razuk (PTB) aparece em terceiro com 5,6% da preferência dos entrevistados, seguida pelo deputado estadual Renato Câmara (PSDB), com 4,8%. Em seguida aparece o atual secretário estadual de saúde, Geraldo Resende (PSDB), com 2%, seguido por Alan Guedes (1,6%).

Outros nomes que figuram na pesquisa espontânea são Murilo Zauith (1,4%), Rodolfo Nogueira (1,2%), Jeferson Bezerra (0,6%), Marisvaldo (0,6%). Não souberam ou não responderam 59% dos entrevistados.

Na pesquisa estimulada, foram feitos dois cenários. No primeiro cenário, Barbosinha aparece em primeiro com 28,6% das intenções, seguido por Renato Câmara (9,4%), Délia Razuk (8,2%), Alan Guedes (5%), Daniela Hall (2%), Jeferson Bezerra (1,6%). Outros mencionados foram Racib (0,8%), Angelo Ximenes (0,6%), Marisvaldo (0,4%), João Carlos (0,2%), Professor Ênio (0,2%). Não souberam ou não responderam 43% dos entrevistados.

No segundo cenário, com apenas três nomes, Barbosinha aparece com 31%, seguido por Renato Câmara (14,2%) e Délia Razuk (12,4%). Não souberam ou não responderam 42,4%.

Os entrevistados também foram questionados sobre a rejeição aos nomes dos prováveis candidatos. Délia Razuk aparece com 22,4%, seguida por Daniela Hall (9,2%), Racib (7,2%), Barbosinha (6%), Renato Câmara (5,2%), Professor Ênio (3,4%), Alan Guedes (2,8%), Marisvaldo (1,6%), João Carlos (1,4%), Jeferson Bezerra (1,2%), Angelo Ximenes (1%). Não souberam ou não responderam 38,6%.