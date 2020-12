Aquidauana recebe Castramóvel no valor de R$ 100 mil

Fernando Hassessian

Nesta sexta-feira (11) Aquidauana recebeu uma Unidade Móvel de Castração de Cães e Gatos (Castramóvel), por intermédio de uma emenda do deputado estadual Marcio Fernandes (MDB), no valor de R$ 100 mil, o veículo vai agendar a demanda da cidade.

“Eu diria que o abandono de animais é um problema que nós temos no Estado, talvez no Brasil, e está se tornando um problema de saúde pública. Quando nós não oferecemos um serviço desse para a população começamos a enfrentar um problema de saúde pública. O animal que não tem castração tem uma reprodução rápida, ao ponto dos donos não conseguirem cuidar, e esses animais acabam indo para a rua. O animal na rua não tem controle sanitário e está mais suscetível a doença, existem mais de 1000 doenças, que são a Zoonoses, e por isso é um problema de saúde pública”, ressaltou Marcio Fernandes.

De acordo com a assessoria, o deputado elogiou o empenho do prefeito, Odilon Ribeiro (PSDB), e da vice-prefeita, Selma Suleiman (MDB), para adquirir a unidade móvel e beneficiar toda a população de Aquidauana. O chefe do Executivo lembrou das contribuições que Marcio Fernandes fez para a cidade.

“O deputado Marcio foi o que deu os presentes mais valiosos para Aquidauana. Primeiro deu três ambulâncias, no momento que a gente tinha pouca unidade, em 2018, e agora recebemos esse Castramóvel. Aproveitando a oportunidade queria pedir mais três ambulâncias, com emendas de 2021”, pediu o prefeito Marcio Fernandes.

A prefeita em exercício, Selma Suleiman, também agradeceu ao deputado Marcio Fernandes por sempre contribuir para o desenvolvimento da cidade e aproveitou para solicitar novos recursos, pedido que foi atendido pelo parlamentar.

“Vou deixar o recurso garantido, no valor de R$ 200 mil. Estou deixando para vocês definirem se é van, ambulâncias, material para educação, vocês vão decidir junto com a população. Precisamos ter prioridade porque os recursos não são grandes. Já deixo garantido a nova emenda e vocês definem como aplicar”, disse.

O presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, Mauro Atlântico (MDB), lembrou a importância do trabalho conjunto entre os poderes. “Enfatizo o trabalho do deputado Marcio Fernandes, tem nos atendidos em diversas demandas. A causa animal tem tido uma crescente e precisa desta atenção. Aquidauana agradece muito, o prefeito Odilon sabe do socorro que tivemos quando chegaram às três ambulâncias e tínhamos apenas uma. Isso é fruto do trabalho do deputado Marcio Fernandes”, disse.