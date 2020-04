MP-MS Alexandre Magno Lacerda é o mais votado em lista tríplice do MP-MS

Pela primeira vez, um promotor de justiça ocupará o cargo mais alto no Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Alexandre Magno Benites de Lacerda foi o mais votado da lista tríplice do órgão, em votação realizada na última sexta-feira (3). O mandato é para o biênio 2020-2022, em lugar do atual procurador Paulo César dos Passos.

Alexandre obteve 191 votos; Paulo César Zeni, 120 votos; Ricardo de Melo Alves, obteve 107; e Ricardo Rotunno, 54 votos. Houve apenas um voto nulo. Um dos mais votados será escolhido pelo Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, até o mês de maio.

A votação ocorreu pelo Sistema de Eleição Eletrônica, trazendo segurança e agilidade aos Membros, que receberam todo o suporte tecnológico para garantir o seu voto. Essa foi a medida adotada pelo MPMS em virtude da pandemia da COVID-19.