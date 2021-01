Alan Guedes diz que prefeitura não tem dinheiro para salários de dezembro

Divulgação Alan Guedes reuniu secretários para discutir problemas financeiros da Prefeitura

A administração Alan Guedes (PP) na prefeitura de Dourados começa com um problema complica e urgente para ser resolvido. Os cofres do município não têm o suficiente para que a folha de pagamentos de dezembro dos servidores será quitada na próxima sexta-feira (8), quinto dia útil. A constatação foi feita logo depois que secretários, gestores e a equipe técnica fizeram levantamentos reais da situação, já que muitos detalhes administrativos, apesar do trabalho da equipe de transição, não constam no relatório.

A situação preocupa Alan Guedes, que convocou os auxiliares mais próximos para discutir o problema e a administração elaborou um plano emergencial de contenção de despesas que envolve todas as secretarias e fundações. A intenção é cortar despesas, rever contratos e cortar gastos em todos os setores da Prefeitura de Dourados. Toda equipe já está trabalhando para encontrar alternativas. "Esse é um problema que nem a prefeitura e muito menos servidores municipais deveriam enfrentar agora em janeiro", afirmou o prefeito.

Diante do momento delicado, o prefeito Alan Guedes convocou uma entrevista coletiva para esta quinta-feira (7), às 10h, na sala de reuniões da prefeitura, para dar detalhes sobre a situação. Na oportunidade, o prefeito e representantes das Secretarias de Governo, Fazenda e Administração vão apresentar detalhes do plano de contenção de despesas e dos projetos de modernização da máquina pública.