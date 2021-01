Alan Guedes divulga nome de 17 secretários municipais

Tamanho do texto

Filipe Lemos Prefeito Alan Guedes divulgou equipe de secretários na noite de sexta

Após tomar posse na manhã desta sexta-feira (1º), o novo prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), anunciou sua equipe de trabalho no início da noite. Em entrevista ainda na Câmara Municipal, no final da manhã, ele revelou que os três integrantes da equipe de transição farão parte do primeiro escalão.

Ex-ministro da Educação e professor universitário, o coordenador da equipe de transição Henrique Sartori de Almeida Prado será o secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica. O advogado Paulo César Nunes da Silva comandará a Procuradoria Geral do Município. O administrador e ex-vereador Raphael da Silva Matos estará à frente da Controladoria Geral do Município.

Já no final da tarde, o prefeito Alan Guedes anunciou outros integrantes da equipe.

O jornalista Alfredo Barbara Neto será o Chefe de Gabinete. O comando da Guarda Municipal de Dourados será da supervisora Liliane Graziele Cespedes de Souza Nascimento. Esta é a primeira vez que a GM terá uma mulher nesse cargo.

A diretora de escola Ana Paula Benites Fernandes será a secretária municipal de Educação. O artista plástico Francisco ‘Kinho’ Chamorro será o secretário municipal de Cultura. O médico Frederico de Oliveira Weissinger será o secretário municipal de Saúde. O enfermeiro Edvan Marcelo Morais Marques será o secretário-adjunto de Saúde.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde será o advogado Milton Batista Pedreira Júnior. A secretaria municipal de Assistência Social ficará com a servidora e assistente social Elizete Ferreira Gomes de Souza. O empresário especializado em gestão estratégica Cleriston José Recalcatti será o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

A secretaria municipal de Serviços Urbanos terá no comando o administrador e consultor Romualdo Diniz Salgado Júnior. A secretaria municipal de Administração terá à frente o ex-pró-reitor de Administração da UFGD, Vander Soares Matoso. O servidor público estadual Everson Leite Cordeiro será o secretário municipal de Fazenda. Ele é o chefe da Agência Fazendária de Dourados.

O educador físico da EBSERH Luis Arthur Spinola Castilho será o diretor-presidente da Funed e o jornalista Ginez Cesar será o assessor de Comunicação e Cerimonial.

Alguns dos nomes ainda não constam do Diário Oficial do Município por causa de trâmites burocráticos que envolvem situação de cedência ao município.