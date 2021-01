Alan Guedes assume prefeitura declarando amor à Dourados

Tamanho do texto

Filipe Lemos Alan Guedes tomou posse em cerimônia restrita na Câmara Municipal

Acabou a era Délia Razuk na Prefeitura de Dourados. Eleitos no último dia 15 de novembro, o advogado e professor Alan Guedes (Progressistas) e o médico Guto Moreira (PL) tomaram posse nesta sexta-feira (1º) como prefeito e vice-prefeito, respectivamente, para os próximos quatro anos. A solenidade foi a primeira presidida pelo vereador Laudir Munaretto, que encabeça a nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores.

Alan Guedes foi eleito ao vencer uma disputa acirrada contra o então favorito deputado estadual Barbosinha (DEM), além de outros cinco candidatos. No encerramento do discurso de posso, prefeito, douradense nato, explicitou sua ligação com a cidade. “Dourados, eu te amo e vou cuidar de você”.

Sabendo que terá um início de mandato com problemas herdados da última gestão, Guedes preferiu mostrar otimismo e assumir a responsabilidade pela recuperação da cidade. “Nós sabemos que o trabalho será grande, mas não se trata apenas de um trabalho. Mas que isso, se trata de amor pela cidade onde nasci, a nossa cidade, a nossa Dourados. Não nos cabe mais falar de mazelas do passado, da causa dos problemas. A partir de hoje, os problemas da cidade são os nossos problemas”, afirmou.

Vereador nos últimos oito anos, Alan Guedes ressaltou a importância da parceria com a Câmara de Vereadores para a sua gestão e disse que o secretariado que está sendo formado terá nomes que, obrigatoriamente, trabalhem com o apoio do Poder Legislativo.

Mantendo o clima de otimismo nas palavras, Alan Guedes agradeceu os votos que o elegeram. “Temos esperança de dias melhores para o douradense, que são fruto do nosso trabalho a quem nós destinamos nossa atenção. Quero agradecer na generosidade do povo de Dourados que acreditou em um projeto improvável, que acreditou em dois jovens”, concluiu