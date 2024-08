Candidatos a prefeito trocam críticas sobre crise financeira e saúde em debate na FM Capital

Vivianne Nunes

Em um debate realizado nesta sexta-feira (30) no programa Tribunal Livre da FM Capital, com transmissão pelo Capital News, os candidatos a prefeito de Campo Grande tiveram a oportunidade de discutir duramente os principais problemas da cidade, como a crise financeira, o caos na saúde, e o déficit habitacional.

Participaram do debate os candidatos pela ordem alfabética; Adriane Lopes (PP), Beto Figueiró (NOVO), Beto Pereira (PSDB), Luso Queiróz (PSOL), Professor André Luis (PRD), Rose Modesto (União Brasil), Ubirajara Martins – (DC), a ausente foi a candidata Camila Jara (PT) que cumpriu agenda de seu mandato em Brasilía-DF. O destaque vai para as trocas de críticas e fapas entre o deputado federal Beto Pereira (PSDB), a prefeita Adriane Lopes (PP), e a candidata Rose Modesto (União Brasil).

Em sua fala, Beto Pereira criticou a volta das favelas na cidade, atrelando a atual gestão a culpa por buscar parcerias para reduzir o déficit habitacional. "Campo Grande já foi conhecida como a 'cidade sem favelas', e agora vemos o retorno dessas áreas por falta de iniciativa da prefeitura", afirmou. Em resposta, a atual prefeita Adriane Lopes defendeu-se, destacando a regularização de áreas como o Jardim Sayonara e o Aero Rancho. "Vamos construir casas com qualidade", prometeu a prefeita.

A saúde também foi um ponto de confronto, com Beto Pereira criticando a situação dos postos de saúde e a falta de manutenção. "Chove mais dentro do que fora", ironizou. Rose Modesto reforçou as críticas, mencionando a superlotação das UPAs. Em defesa, Adriane atribuiu os problemas à falta de tempo para reverter a situação herdada de gestões anteriores e destacou os esforços para construir um novo hospital municipal.

Outro tema polêmico foi a gestão financeira da cidade. Beto Pereira acusou a prefeitura de gastar mal, enquanto Beto Figueiró (Novo) responsabilizou o governo estadual pela redução do ICMS destinado à Capital. "A prefeitura está com o pires na mão", criticou Figueiró.

O debate durou cerca de duas horas e trouxe de volta divergências já existentes entre os candidatos.

Tribuna Livre especial Debate Entre Candidatos a Prefeito de Campo Grande MS 30/08/2024