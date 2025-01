Tereza Moreira é eleita presidente da Câmara de Jardim para os próximos anos

Viviane Freitas

A posse da nova Mesa Diretora está marcada para o dia 1º de janeiro de 2025 (quarta-feira), às 9h

A posse da nova Mesa Diretora está marcada para o dia 1º de janeiro de 2025 (quarta-feira), às 9h

Em reunião realizada nesta terça-feira (31), o prefeito eleito de Jardim, Guga (PSDB), e os 11 vereadores que compõem a Câmara Municipal definiram, por unanimidade, a nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2026. A vereadora Tereza Moreira (PSDB) foi indicada presidente, marcando um momento de união política na cidade.

Participaram da reunião os vereadores Alexandre Pitangueiras (Podemos), Andréa Insfran (Republicanos), Diego Olídio (PP), Erney Barbosa (PT), Gláucio Cabreira (PSDB), Jaime Echeverria (PL), Jota Pereira (UB), Marilsa Bambil (PP), Rosi Maciel (PP), Rudimar Cabeleireiro (PSDB) e a própria Tereza Moreira.

O prefeito eleito Guga ressaltou a importância da parceria entre o Executivo e o Legislativo para o desenvolvimento de Jardim. “Essa união da Câmara mostra que todos estamos comprometidos com o progresso da cidade. Respeitamos a atuação de cada vereador e trabalharemos com rapidez para atender as necessidades da população”, afirmou.

A vereadora Tereza Moreira, eleita presidente da Câmara, agradeceu o apoio dos colegas e reforçou seu compromisso com a cidade. “Estou honrada pela confiança. Vamos trabalhar juntos, de forma unida, para que a Câmara seja um exemplo de dedicação ao povo de Jardim”, destacou.

A posse da nova Mesa Diretora será no dia 1º de janeiro de 2025, às 9h, no Restaurante Bendito Sabor, em Jardim. Com essa definição, o município reafirma seu compromisso com a estabilidade política e com a melhoria contínua para a população.