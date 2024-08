Nelsinho Trad destinou R$ 469 milhões em investimentos para Campo Grande em menos de seis anos

Fernanda Oliveira

Capital News



Em menos de seis anos, o senador Nelsinho Trad já destinou cerca de meio bilhão de reais em recursos federais para Campo Grande, totalizando R$ 469,3 milhões. Esses valores atendem a projetos que beneficiam toda a população, incluindo emendas individuais no valor de R$ 155 milhões, coordenação de Bancada Federal com R$ 189,4 milhões, e R$ 124,8 milhões em financiamentos. "Celebro e agradeço com muito trabalho à Nossa Cidade Morena. Campo Grande é o lugar que me fez quem sou hoje. Parabéns pelos seus 125 anos", comemorou o senador.

Dentre os aportes, destaque para o setor da saúde, que recebeu R$ 86,2 milhões, sendo o maior beneficiado. Além disso, os R$ 124,8 milhões em financiamentos foram destinados a importantes obras, como a Revitalização da Avenida Bom Pastor, pavimentação do Rita Vieira e Região, renovação da frota com 282 novos veículos, e a construção do centro de monitoramento da Agetran e da Guarda Municipal.

A soma desses esforços reflete o compromisso do senador com Campo Grande, resultando em investimentos de nove Ministérios e o pagamento de 65 projetos até agora.