Câmara homenageia personalidades que contribuem para o desenvolvimento de Campo Grande

Divulgação Homenagens refletem o reconhecimento de Campo Grande às pessoas que têm feito a diferença.

Homenagens refletem o reconhecimento de Campo Grande às pessoas que têm feito a diferença.

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou, na noite desta quinta-feira (22), uma solenidade especial para homenagear diversas personalidades que têm contribuído significativamente para o desenvolvimento da capital de Mato Grosso do Sul. O evento aconteceu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, e contou com a presença de autoridades, homenageados e seus familiares.

Durante a cerimônia, foram entregues os tradicionais Títulos de Cidadão Campo-Grandense, Medalhas do Mérito Legislativo e Títulos de Cidadão Benemérito. Essas honrarias são concedidas anualmente como parte das comemorações do aniversário de Campo Grande, reconhecendo o trabalho e a dedicação de pessoas que, em suas respectivas áreas, têm ajudado a construir e fortalecer a identidade da cidade.

Ao discursar em nome dos homenageados, o secretário Municipal de Educação, Lucas Henrique Bittencourt, destacou a importância do conceito de identidade na vida de cada cidadão. “A principal palavra que vem em minha mente é identidade. Identidade é o que somos, construímos e vamos adquirindo durante a vida. Se aqui estamos, é porque alguém construiu nossa identidade, e construímos a identidade de alguém. Queremos uma Campo Grande cada vez melhor para que, juntos, possamos fazer a diferença. Com essa homenagem, honramos cada munícipe”, afirmou Bittencourt.

A procuradora Ana Carolina Ali Garcia, representando o Governo do Estado, enfatizou a gratidão pelas contribuições daqueles que escolheram Campo Grande como sua casa. “Sou filha desta terra, e não posso deixar de ressaltar a gratidão por essas pessoas que vieram de outros países, estados, e escolheram Campo Grande para viver, que contribuem com seu desenvolvimento e canalizam sua energia a serviço do próximo”, disse a procuradora.

A Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também presente no evento, destacou a importância de reconhecer o valor das pessoas enquanto ainda estão vivas. “Esta é uma das homenagens mais importantes que uma pessoa pode receber. Que bom que ela é dada em vida. Parabéns, Câmara de Vereadores. As senhoras e os senhores não representam a si mesmos. É cidadão campo-grandense aquele que acorda cedo, que limpa a rua para que possamos atravessá-la, que faz o pão para que possamos colocar alimento em nossa mesa. Vocês representam todos eles”, declarou Tebet.

Confira os homenageados

Título de Cidadão Campo-Grandense

Abel Rodrigo Monteiro Chaveiro

Adriana Rezende Corrêa

Adriana Rossignoli Sato

Alessandro Gomes Lewandowski

Ana Luzia de Almeida Batista Martins Abrão

Ana Maria Rebelato

Anacleto Praxedes Roza

Cira Soares Monteiro Ribeiro

Dejahyr Lopes Junior

Diana Laura Silva de Queiroz

Diogenes Domingues de Moura

Djalma da Silva Santana

Fabio Marques Ribeiro

Fernanda Fontoura Ribeiro Name

Freddy Manoel Ayache

Gabriel Bezerra Bourguignon

Gilberto Serrante Filho

Guilherme Rodrigues Passamani

Hardy Waldschmidt

Herbert Assunção de Freitas

Huang Chi Yung

Ivan Abrahão Marinho

Jair Alves Bonfim Filho

Janusz Danecki

Jesusmar Modesto Ramos

João Eduardo Barbosa Rocha

João Gilberto Gonçalves Filho

João Henrique Lima Bezerra

João Rodrigues da Silva

José Ivan Albuquerque Aguiar

José Otacílio Della Pace

José Sena

Juvenal Alves de Souza

Luciano Rodrigues de Lima

Luis Carlos Morente

Luis Fernando Petraca

Luiz Alberto Leite Pereira

Luiz Cesar Anzoategui

Luiz Claudio Sabedotti Fornari

Maicon Luiz Mommad

Mara Bethânia Bastos Gurgel de Menezes

Marco Antônio Luciano

Marcos Antonio Silva de Souza

Marcos Estevão dos Santos Moura

Marcos Henrique Derzi Wasilewski

Marcos Henrique Marques

Maria Aparecida de Lima

Maria Nilda Cavalcante Rangel

Mariel Cavalin dos Santos

Marilana Geimba de Lima

Mario Antonio Cavinatto de Mello

Maurício Santos Bandeira

Miguel Ferreira Lima Filho

Moisés Maciel de Matos

Nilson Francisco Filho

Orivaldo Moreira Oliveira

Paulo Ernesto Valli

Pedro Lanfredi

Perceu Jorge Bartolomeu Monteiro Ronda

Persio Ailton Tosi

Rafael Freitas Caetano Teixeira

Ricardo Biriba de Carvalho

Rodrigo de Oliveira Carvalho

Samuel Rebeca

Senhorinha Martins dos Santos

Simone Cruz

Tatiana Azambuja Ujacow

Thais Regina dos Santos Viana Garcia

Thelma Fernandes Mendes Nogueira Lopes

Ubiratã César Baia Rodrigues

Wardes Antonio Conte Lemos



Título de Cidadão Benemérito

Daniel Gonçalves de Miranda

Diekson Matos do Nascimento

Eduardo Henrique Curado Elias

Sergio Ricardo de Souza Cunha

Warley Braga Hildebrand



Medalha do Mérito Legislativo ‘José Antônio Pereira’

Adauto Alves Souto

Celso Ramos Régis

Cleber Sérgio Vargas Pereira

Cristiane Santos Bernardes

Eric Breviglieri

Jhade de Lima Severo

Lucas Henrique Bitencourt de Souza

Luiz Fernando Estorilho Baganha

Marcelo Vinhaes Monteiro

Marlon Leal Rodrigues

Mário Valério Gazin

Mirtes Ludwig

Paulo Henrique Mendonça de Freitas



A entrega das homenagens reflete o reconhecimento de Campo Grande às pessoas que têm feito a diferença em suas comunidades e no desenvolvimento da cidade, reforçando o espírito de cidadania e dedicação ao bem comum.