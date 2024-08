Câmara de Campo Grande avança com projetos de lei que reforçam saúde mental materna e valorização de profissionais

Vivianne Nunes

Câmara de Campo Grande inicia 11º legislatura com direito a retorno de vereador e telão digital

Câmara de Campo Grande inicia 11º legislatura com direito a retorno de vereador e telão digital

Os vereadores de Campo Grande estão prontos para votar em segunda discussão quatro projetos de lei que prometem impactar áreas importantes como a saúde mental materna e a valorização de profissionais na cidade. A sessão, que será realizada na próxima terça-feira (27), destaca a iniciativa de criação do "Dia da Mobilização Nacional pela Saúde Mental Materna" e outras datas comemorativas.

Entre os projetos, o de maior destaque é o de número 11.330/24, de autoria do vereador Coronel Villasanti, que propõe a instituição de um dia dedicado à saúde mental materna. “Esse é um tema de extrema importância, e precisamos conscientizar a sociedade sobre os cuidados e a promoção da saúde mental das mães”, afirmou o vereador.

Outra proposta em pauta é o projeto de lei 11.344/24, de autoria do vereador Beto Avelar, que visa criar o "Dia Municipal do Airsoft", a ser comemorado anualmente em 30 de junho. Este projeto busca reconhecer e valorizar a prática do esporte na cidade, que vem ganhando cada vez mais adeptos.

Os vereadores também discutirão o projeto de lei 11.037/23, que propõe alterações na Lei nº 6.321/2019, sobre o Programa de Assistência Médica Contínua a Pessoas com Deficiência e Doenças Crônicas. Além disso, o projeto de lei 11.350/24, de autoria dos vereadores Dr. Jamal e Prof. João Rocha, sugere a criação do "Dia do Profissional de Recursos Humanos" em 3 de junho.

Essas iniciativas reforçam o compromisso da Câmara Municipal com a saúde, a educação e o reconhecimento de diversas profissões que contribuem para o desenvolvimento de Campo Grande. Se aprovados, os projetos seguem para sanção do prefeito, tornando-se oficialmente parte do calendário municipal.