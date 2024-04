Agenda da ALEMS é marcada pelo lançamento da Campanha do Agasalho

Layane Costa

Capital News



Wagner Guimarães Alems terá audiência pública, sessões e reunião da CCJR

Wagner Guimarães

Alems terá audiência pública, sessões e reunião da CCJR

A principal atividade nesta semana na agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) é o lançamento da Campanha do Agasalho. Mas, haverá ainda solenidade em homenagem à Ordem DeMolay. Além das sessões ordinárias que acontecem, às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h.

Terça-feira (23)

A Campanha “Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem” será lançada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) às 8h, no saguão principal da Casa de Leis.

Quarta-feira (24)

A partir das 8h, acontecerá a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. A pauta dos projetos relatados e a serem distribuídos é divulgada por este link.

Sexta-feira (26)

Por proposição do deputado Junior Mochi (MDB), será realizada às 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia, a sessão solene em comemoração ao Dia Estadual do DeMolay.

Durante a solenidade, será entregue a Comenda do Mérito da Ordem DeMolay a personalidades que prestam serviços relevantes à sociedade sul-mato-grossense.