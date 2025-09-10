Para Fux, STF é incompetente para julgar Bolsonaro e réus por tentativa de golpe

Flávio Veras

Gustavo Moreno/STF Julgamentos da Ação Penal 2668 - Núcleo 1 (Manhã)

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela incompetência absoluta do Supremo para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe, nesta quarta-feira (10). Em seu voto, ele ainda pediu a anulação de todo o processo penal contra os acusados.

“Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta corte. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do STF para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos”, afirmou.

Rosinei Coutinho/STF Ministro Luiz Fux profere seu voto no julgamentos da Ação Penal 2668 - Núcleo 1 (Manhã)

Fux criticou ainda o fato de a previsão de foro privilegiado ter passado por inúmeras mudanças, causando uma “banalização" dessa competência constitucional. O ministro ressaltou de modo crítico que uma das mudanças foi feita após os atos criminosos da trama golpista.

Ele se refere à alteração no regimento que permitiu o STF julgar, com foro privilegiado, pessoas que já deixaram o cargo público, mas cometeram os crimes durante o mandato. Essa alteração permitiu que Jair Bolsonaro fosse julgado pelo STF, ao invés de ter o caso analisado por tribunal comum.

O julgamento está previsto para acontecer até sexta-feira (12). Além de Fux, nesta quarta-feira (10), os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente do colegiado, também votam para condenar, ou absolver, os réus. Assim como Moraes, Flávio Dino votou na terça-feira (9) pela condenação dos réus.

Primeira Turma do STF - julgamento da AP 2668 (Núcleo 1) - 10/9/2025